Anzeige
Mehr »
Freitag, 10.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Bohrer rollen - der Durchbruch-Moment ist da
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
DZ Bank
10.04.2026 12:11 Uhr
224 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Webinar - Swing-Trading - Keep it Simple: Der Schlüssel zu mehr Trading-Erfolg!

Werbung



Webinar - Swing-Trading - Keep it Simple: Der Schlüssel zu mehr Trading-Erfolg!

Im Trading gilt oft: Weniger ist mehr. Ein einfaches System ist nicht nur leichter zu verstehen und umzusetzen, sondern führt auch zu präziseren, konsequenteren und damit nachhaltigeren Ergebnissen.

In unserem exklusiven Webinar-Special präsentiert Ihnen Profitrader Dirk Siebenhaar sein bewährtes Swing-Trading-System. Erfahren Sie, wie er sich dabei an den praxiserprobten Strategien erfolgreicher US-Trading-Champions orientiert und diese für Sie praxisnah aufbereitet hat. Dirk Siebenhaar zeigt Ihnen, wie Sie mit einem klaren und fokussierten Ansatz komplexe Märkte navigieren und Ihre Trading-Performance signifikant verbessern können.

Seien Sie dabei am Montag, 13.04. um 19:00 Uhr. Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten

  • Falko Block, Kapitalmarktexperte bei der DZ BANK
  • Dirk Siebenhaar, Trader & Experte für Swing-Trading bei Stock 3


Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


© 2026 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.