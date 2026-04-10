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Webinar - Swing-Trading - Keep it Simple: Der Schlüssel zu mehr Trading-Erfolg!

Im Trading gilt oft: Weniger ist mehr. Ein einfaches System ist nicht nur leichter zu verstehen und umzusetzen, sondern führt auch zu präziseren, konsequenteren und damit nachhaltigeren Ergebnissen.

In unserem exklusiven Webinar-Special präsentiert Ihnen Profitrader Dirk Siebenhaar sein bewährtes Swing-Trading-System. Erfahren Sie, wie er sich dabei an den praxiserprobten Strategien erfolgreicher US-Trading-Champions orientiert und diese für Sie praxisnah aufbereitet hat. Dirk Siebenhaar zeigt Ihnen, wie Sie mit einem klaren und fokussierten Ansatz komplexe Märkte navigieren und Ihre Trading-Performance signifikant verbessern können.

Seien Sie dabei am Montag, 13.04. um 19:00 Uhr. Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

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