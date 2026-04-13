Seit 60 Jahren investiert die Deutsche Beteiligungs AG in den deutschen Mittelstand. Das Portfolio wurde dabei zuletzt deutlich breiter aufgestellt. Und die Aktie notiert weit unter dem inneren Wert. Wenige Adressen im deutschen Private-Equity-Markt können auf eine so lange Geschichte zurückblicken. Die Deutsche Beteiligungs AG wurde 1965 gegründet, 1985 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und hat seitdem jeden größeren Konjunkturzyklus mitgemacht. Lange dominierte der klassische Industriemittelstand das Portfolio: Maschinenbauer, Automobilzulieferer, Konsumgüterhersteller. In den 1990er-Jahren steckten rund 90% des Portfolios in genau diesen Sektoren. Steter Wandel Ab den 2010er-Jahren öffnete sich DBAG schrittweise für IT-Dienstleister und Softwareunternehmen. Der Grund lag auf der Hand: Der Mittelstand selbst digitalisierte sich, und wer ihn begleiten wollte, musste mitgehen. Heute umfasst das Portfolio 35 Unternehmen mit einem deutlich veränderten Profil. Industrie und Technologie machen noch 31% aus. IT-Services und Software stehen bei 23%. Und ein neu etablierter Schwerpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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