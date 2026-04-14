Bitcoin Kurs springt auf $74.224 nach Öl-Crash - warum dieser Montag-Rebound anders sein könnte

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Der Bitcoin Kurs schoss am Montag von $70.741 auf $74.224, nachdem der Ölpreis unter $100 pro Barrel gefallen war, und löschte damit einen Wochenend-Ausverkauf aus, der in 48 Stunden 4 % vernichtet hatte, wie CoinDesk berichtete. Strategy kaufte weiterhin BTC während des Dips, und Montags-Umkehrungen sind 2026 zur Norm geworden. Ihr Portfolio färbt sich grün, und ein Presale mit einem Binance-Listing nur Tage entfernt könnte diesen Bounce in den einen Trade verwandeln, der das ganze Jahr bestimmt.

Bitcoin Kurs bei $74.224: Öl fällt unter $100 und die Weekend-Bären werden überrollt

Die Rallye beginnt beim Öl. Wie CoinDesk berichtete, stieg der Bitcoin Kurs um 3 % auf $74.224, den höchsten Stand seit Freitag, nachdem Rohöl unter $100 pro Barrel fiel, obwohl die Blockade der Straße von Hormus anhielt. Wochenend-Verkäufe drückten den Kurs auf $70.741, ausgelöst durch gescheiterte Iran-Friedensgespräche und Trumps Marineblockade-Order.

Doch der Montag drehte das Bild. Aktien stiegen parallel zum Kryptomarkt, und die Risikobereitschaft kehrte schnell zurück. Genau deshalb steigt der Bitcoin Kurs heute: Öl kühlte ab, die Shorts wurden erneut liquidiert, und die Preise rissen zurück auf Freitagsniveau. Wochenend-Panik gefolgt von Montags-Erholungen hat sich das ganze Jahr wiederholt, und diese Sitzung setzte das Muster fort.

Pepeto: Die Plattform, die aus einem grünen Tag ein starkes Krypto-Jahr machen könnte

Die Rallye ist wichtig, weil Ihre Bestände steigen, und der Pepeto-Presale weiterhin Einstiege zu einem Preis akzeptiert, den frühe Meme-Coin-Wallets gesichert haben, bevor ihre Token in die Milliarden liefen.

Die Infrastruktur ist bereits live. Der eingebaute Scanner bewertet jeden Vertrag, bevor er das Orderbuch berührt. PepetoSwap führt Swaps auf Ethereum, BNB Chain und Solana mit null Gebühren aus, und die Bridge verbindet alle drei Chains kostenlos.

Über $9,01 Millionen, die während einer Phase eingesammelt wurden, in der der Fear-and-Greed-Index tief im Bereich extremer Angst lag, zeigen, wie real die Überzeugung ist, und die Montags-Erholung beim BTC-Kurs stapelt weiteren Treibstoff auf das Presale-Interesse. Noch bevor der Presale startete, durchleuchtete SolidProof jeden Smart Contract in einer vollständigen Sicherheitsanalyse und bestätigte die Integrität des Codes. Das Team umfasst einen Pepe-Mitgründer, der einen Meme-Coin mit über $11 Milliarden Marktkapitalisierung mitgegründet hat, sowie einen ehemaligen Binance-Manager.

Das Binance-Listing steht kurz bevor. Und hier ist, warum der Montags-Bounce bei BTC für Pepeto wichtig ist: Der Funke ist gerade auf trockenes Pulver gefallen. Wenn BTC Richtung $80.000 läuft, explodieren auditierte Presales mit Live-Produkten, während Token mit zehnstelliger Marktkapitalisierung nur langsam kriechen. Projekte wie Pepeto haben in früheren Bullenmärkten gezeigt, dass der Einstieg vor dem Listing den entscheidenden Unterschied macht.

Bitcoin (BTC) bei $74.224 - Montags-Erholung macht Weekend-Verkäufer zu Verlierern

Der Bitcoin Kurs liegt bei $74.224 laut CoinMarketCap und erreichte sein Sitzungshoch, nachdem Öl unter $100 fiel. Strategy setzte seine massiven BTC-Käufe letzte Woche fort, und das STRC-Handelsvolumen am Montag deutete laut CoinDesk auf weitere Großkäufe hin. BTC braucht $75.000, um aus der Range auszubrechen, die seit Februar hält. Falls Öl unter $100 bleibt und Strategy weiter aufstockt, öffnet sich $80.000 schnell. Doch die Rechnung bleibt gleich: $80.000 von hier sind etwa 9 %, weit entfernt von dem, was eine Presale-Position bei einem Binance-Debüt liefern kann.

Ripple (XRP) bei $1,37 - Montags-Rallye hebt alle Boote

Ripple (XRP) notiert bei $1,37 laut CoinDesk, erholt sich mit dem breiten Markt nach dem Öl-Rückgang. Das CLARITY-Act-Markup-Fenster bleibt im Senat offen, und $120 Millionen in XRP wurden gerade in einem Wal-Transfer zu Coinbase bewegt. XRP braucht $1,50, um eine Trendwende zu bestätigen. Ein Anstieg auf $2,00 wären etwa 48 % von hier, weit entfernt von dem, was Presale-Preise bei einem Binance-Debüt liefern.

Fazit

Jetzt wissen Sie, warum der Bitcoin Kurs heute steigt: Öl fiel, die Wochenend-Verkäufer wurden bestraft, und die Rallye ist da. Ihr BTC steigt, Ihr XRP steigt, doch grüne Kerzen sehen und echtes Vermögen aufbauen sind zwei verschiedene Spiele. In jedem Zyklus gewannen die Portfolios, die Blue Chips mit einer frühen Position kombinierten. Der Pepeto-Presale nimmt noch Einstiege an, und das Binance-Listing rückt näher. Nach deutschem Steuerrecht bleiben Kryptogewinne nach einem Jahr Haltedauer komplett steuerfrei, ein Vorteil, den Presale-Käufer einplanen können. Die Daten sprechen für sich, während alle anderen den verpassten Einstieg bereuen.

Klicken Sie hier, um den Pepeto-Presale zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum steigt der Bitcoin Kurs am 14. April 2026?

BTC erreichte $74.224, nachdem Öl unter $100 pro Barrel gefallen war und einen Wochenend-Ausverkauf auslöschte, der durch gescheiterte Iran-Gespräche verursacht wurde. Strategy setzte gleichzeitig seine massiven BTC-Käufe fort.

Ist Ripple ein starker Kauf während der Krypto-Rallye am 14. April?

Ripple (XRP) notiert bei $1,37 und braucht $1,50, um eine Trendwende zu bestätigen. Pepeto bietet bei $0,0000001863 eine Einstiegschance, die auf Presale-Niveau historisch gesehen Debüt-Renditen liefert, die XRP bei einer Marktkapitalisierung von $78 Milliarden nicht erreichen kann. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website für aktuelle Informationen.