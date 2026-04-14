Datum der Anmeldung:
10.04.2026
Aktenzeichen:
B7-32/26
Unternehmen:
Bending Spoons S.p.A., Mailand (ITA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Tractive GmbH, Pasching (AUT)
Produktmärkte:
Dienste zur Ortung von Haustieren, GPS-Tracker
10.04.2026
Aktenzeichen:
B7-32/26
Unternehmen:
Bending Spoons S.p.A., Mailand (ITA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Tractive GmbH, Pasching (AUT)
Produktmärkte:
Dienste zur Ortung von Haustieren, GPS-Tracker
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