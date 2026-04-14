In Sachen Trends ist die Geschäftsführung von Heidelberger Druckmaschinen oft auf der Höhe der Zeit, muss sie auch sein, denn mit dem Maschinenbau und insbesondere mit dem Druckmaschinenbau läuft es schon seit Jahren nicht sonderlich florierend. So kreierte Heidelberger Druck 2022 eine schöne Investmentstory zur Elektromobilität mit Wallboxen und 2025 mit dem Einstieg ins Rüstungsgeschäft [Plusvisionen hatte HIER berichtet]. Und nun? Am 18. März ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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