Viele Office-Arbeiter:innen fürchten, dass KI ihren Job übernehmen könnte. Manche von ihnen greifen zu ungewöhnlichen Mitteln, um das zu verhindern. Sie sabotieren hinter dem Rücken der Führungskräfte aktiv die KI-Pläne des Unternehmens. Sorgt Künstliche Intelligenz dafür, dass es künftig mehr Jobs geben wird, oder müssen einige Angestellte um ihren Posten fürchten, weil die Tools die Arbeit ebenso erledigen können? Diese Frage beschäftigt weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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