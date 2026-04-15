Der Energie- und Ölpreisschock trifft die globalen Märkte und markiert zugleich einen Wendepunkt für Anleger. Explodierende Preise für fossile Energieträger, Kriege und wachsende Unsicherheiten in der Versorgung stellen große Herausforderungen dar. Aber es gibt auch Gewinner, das sind Unternehmen aus dem Bereich erneuerbaren Energien und nachhaltiger Technologien. Hier hebt sich die noch unbekannte A.H.T. Syngas positiv ab. Die Gesellschaft wendet ein innovatives Verfahren zur Energieerzeugung vor Ort aus Biomasse an, was zahlreiche Vorteile mit sich bringt. Analysten sehen großes Aufwärtspotenzial. Nach starkem Lauf könnte dem Windkraftanlagenhersteller nun eine Korrektur ins Haus stehen - der Auftragseingang geht auf hohem Niveau zurück. Der Biokraftstoffhersteller Verbio profitiert von hohen Preisen und erhöhte zuletzt die Prognose. Wie sollten sich Anleger jetzt positionieren?Den vollständigen Artikel lesen ...
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