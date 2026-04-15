Aixtron blickt dank einer überraschend starken Nachfrage im Bereich Optoelektronik optimistischer auf das laufende Jahr. Der Anlagenbauer stellt für 2026 nun Erlöse von 530 bis 590 Millionen Euro in Aussicht - zuvor lag die Prognose noch rund 40 Millionen Euro niedriger. Auch bei der Profitabilität zeigt sich das Management zuversichtlicher und hebt die erwartete Ebit-Marge auf 17 bis 20 Prozent an.Der Jahresstart verlief jedoch durchwachsen: Zwar bewegte sich der Umsatz im ersten Quartal innerhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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