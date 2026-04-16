© Foto: picture alliance / AA | Celal GunesDie Aktie von DAX-Überflieger Siemens Energy hat sich zuletzt stark erholen und können, sogar ein neues Allzeithoch gelang. Wie viel Luft nach oben ist noch? Siemens Energy hält den DAX mit neuem Allzeithoch in Atem Hatte die Aktie von Siemens Energy, mit einem Plus von 190,4 Prozent gegenwärtig der mit großem Abstand erfolgreichste DAX-Werte, in den vergangenen Wochen noch mit erheblichen Problemen und empfindlichen Verlusten zu kämpfen, ist sie seit einigen Tagen im wahrsten Sinne des Wortes wieder obenauf. Am Mittwoch gelang ihr im XETRA-Handel mit 171,94 Euro ein neues Allzeithoch und damit nicht nur das Ende der jüngsten Korrektur, sondern auch ein starkes Kaufsignal. Viele …Den vollständigen Artikel lesen
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