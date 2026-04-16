Datum der Anmeldung:
13.04.2026
Aktenzeichen:
B11-44/26
Unternehmen:
ML Holding GmbH & Co. KG, Emsdetten; Anteilserwerb über die L&O Holding GmbH & Co. KG, Emsdetten und die German Sport Guns GmbH, Ense
Produktmärkte:
Jagd- und Outdoorbekleidung, Jagd- und Sportwaffen, Jagdreisen, Munition, Optische Geräte (Zielfernrohre oder Rotpunktvisiere)
13.04.2026
Aktenzeichen:
B11-44/26
Unternehmen:
ML Holding GmbH & Co. KG, Emsdetten; Anteilserwerb über die L&O Holding GmbH & Co. KG, Emsdetten und die German Sport Guns GmbH, Ense
Produktmärkte:
Jagd- und Outdoorbekleidung, Jagd- und Sportwaffen, Jagdreisen, Munition, Optische Geräte (Zielfernrohre oder Rotpunktvisiere)
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