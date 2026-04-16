Der MSCI World hat im Zuge der steigenden US-Kurse am Donnerstag ein neues Allzeithoch markieren können. Doch wie geht es jetzt mit dem beliebten Welt-ETF weiter? Die Statistik hat eine eindeutige Antwort. Der MSCI World hat im Zuge der zuletzt starken Kursanstiege an den US-Märkten ein neues Allzeithoch markieren können. Doch, dass dies trotz der massiven globalen Unsicherheit an den Märkten passiert, nehmen einige Marktteilnehmer als klares Warnsignal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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