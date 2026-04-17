Nachdem der Kurs der Siemens Energy-Aktie nach dem jüngsten Rekordhoch unter Druck geraten ist und eine Korrekturphase eingeleitet hat, rückt der DAX-Titel erneut in den Fokus. Der Rücksetzer sorgt für neue Spannung im Chartbild, nachdem die vorherige Rallye zwischenzeitlich an Dynamik verloren hat. Wichtige Unterstützungen rücken nun in den Mittelpunkt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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