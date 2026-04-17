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DZ Bank
17.04.2026 12:11 Uhr
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Webinar - DAX & Nasdaq 100 am Scheideweg: Déjà-vu der Angst oder neue Chance?

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Webinar - DAX | Nasdaq 100 am Scheideweg: Déjà-vu der Angst oder neue Chance?

Während die Wall Street die Krisenherde langsam abschüttelt, kämpft der DAX weiterhin um Anschluss. Doch in diesen Tagen entscheidet sich mehr als nur der Tagestrend: Wir stehen vor einer Weichenstellung mit Signalcharakter für die kommenden Monate. Mit Beginn der hochspannenden Berichtssaison ordnet Franz-Georg Wenner im Big Picture-Webinar am Montag, 20. April um 19:00 Uhr, die Lage für Sie ein. Im Fokus stehen die Giganten der "Magnificent 7": Welche Aktien sind aktuell attraktiv bewertet, worauf sollten Anleger in den Bilanzen achten und welche Charts liefern interessante Signale?

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Strategie nachzujustieren, neue Trading-Ideen zu erhalten und Ihre Fragen direkt im Live-Chat zu klären. Die Teilnahme am YouTube-Stream ist kostenfrei - sichern Sie sich jetzt Ihren Informationsvorsprung.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten

  • Falko Block, Kapitalmarktexperte bei der DZ BANK
  • Franz-Georg Wenner Wirtschaftsjournalist bei Feingold Research

Abbildung: (Quelle: Index Radar (Captimizer))



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