Der US-Fahrdienstleister Uber hat seine Beteiligung am Essenslieferdienst Delivery Hero um rund 4,5 Prozent auf rund sieben Prozent aufgestockt. Demgegenüber hat Großaktionär Prosus die 13,6 Millionen Aktien zu einem Verkaufspreis von 20,00 Euro pro Anteilschein an die US-Amerikaner weitergegeben. Dies entspricht einem Bruttoerlös für die Beteiligungsgesellschaft Prosus von rund 270 Millionen Euro. Aus Sicht von Prosus war der Verkauf notwendig, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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