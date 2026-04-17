EQS-News: GLADBACHER BANK Aktiengesellschaft von 1922
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GLADBACHER BANK Aktiengesellschaft von 1922
|Bismarckstr. 50-52
|41061 Mönchengladbach
|Deutschland
|E-Mail:
|hv@gladbacher-bank.de
|Internet:
|https://www.gladbacher-bank.de/hauptversammlung2026
|Ende der Mitteilung
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2310614 17.04.2026 CET/CEST