Lange Zeit galt es als ausgemachte Sache, dass die technologische Führung im Bereich der künstlichen Intelligenz fest in westlicher Hand liegt. Doch neue Daten zeichnen nun ein Bild, das bisherige Gewissheiten grundlegend infrage stellt und für Unruhe sorgt. Laut dem aktuellen AI Index Report 2026 des Stanford University Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) im US-Bundesstaat Kalifornien haben die USA ihren jahrelangen Vorsprung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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