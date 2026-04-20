Die Aixtron-Aktie pulverisierte in den letzten Tagen zwei markante Widerstände. Die fulminante Rallye der letzten Monate fand daraufhin ihre spektakuläre Fortsetzung. Dabei muss es nicht bleiben, denn die Aktie des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie eskalierte trotz schwieriger Großwetterlage vollends!Aixtron - Zahlen lassen Aktie eskalieren Unsere letzte Kommentierung zur Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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