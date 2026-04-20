Erfreulich: Die beiden TUI-Schiffe "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" haben die Straße von Hormus durchquert und sind auf dem Weg nach Europa. Damit endet in Kürze die Zeit, in der die beiden Kreuzfahrtschiffe nicht zum Geldverdienen genutzt werden können. Wer nun aber dachte, dass dies zu einem Freudensprung bei der TUI-Aktie am heutigen Montag führt, der irrt. Denn das Papier des Reisekonzerns verliert bis zum Mittag im schwachen Marktumfeld rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de