Geopolitik, Kosteninflation und Disruption: Der perfekte Sturm trifft Unternehmen gerade von mehreren Seiten gleichzeitig - und ausgerechnet in diesem Moment ziehen sich viele Banken zurück. Was also tun, wenn der Finanzierungsbedarf wächst, aber die Hausbank abwinkt? Für Lutz Jäde, Partner und Leiter der europäischen Restrukturierungspraxis von Oliver Wyman, ist die Antwort klar: "Die initiale Entscheidung, ob ein Kredit gegeben wird oder nicht, hängt davon ab, wie überzeugt die Banken von dem Unternehmensplan sind - und dem Management, das ihn umsetzen soll." Ein überzeugender Restrukturierungsplan ist demnach nicht nur Pflicht gegenüber Banken, sondern auch gegenüber alternativen Kapitalgebern wie Debt-Fonds. Das erwartet Sie außerdem in diesem Talk: • Warum ein überzeugender Businessplan wichtiger ist als Sicherheiten, Zinsen oder Garantien. • Worauf sich Mittelständler einstellen müssen, wenn sie mit Private Debt zusammenarbeiten - und wann Special-Situations-Investoren einspringen. • Warum der Irrglaube gefährlich ist, Kreditfonds seien weniger risikoavers als Banken - und weshalb ein abgelehnter Bankantrag kein Freifahrtschein für alternative Finanzierer ist. • Wie die Kombination aus Bank und Kreditfonds zur echten Symbiose werden kann - und warum das im Turnaround oft die klügste Lösung ist. Das ganze Interview mit Lutz Jäde gibt es jetzt bei FINANCE TV. Hinweis: Dieser FINANCE TV-Talk entstand in Kooperation mit Oliver Wyman. Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie gerne unseren Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/@finance-magazin Spotify: https://open.spotify.com/show/24SA4JlFQdtz55IHOZbSwJ Amazon Music: https://music.amazon.de/podcasts/fe8c802d-dbac-453d-bdbf-61e62121dcdc/finance-podcast Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/finance-podcast/id1568460928