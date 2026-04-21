Die Wix.com-Aktie hat gestern deutlich zugelegt und stieg rund +11%. Damit hat sich das Chartbild spürbar verbessert und eine mögliche Trendwende rückt in den Fokus. Nach der jüngsten Erholung stellt sich nun die Frage, ob der Aufwärtstrend weiter Fahrt aufnimmt oder neue Rücksetzer folgen. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Wix.com-Aktie Der Wix.com-Kurs zeigte sich in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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