Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Blue Moon Metals Inc. und Axo Copper Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 19.04.2026, 11:30 Uhr Zürich/Berlin In chinesischen Roboterschulen lernen die Roboter vom Wäsche bügeln über Reinigungsarbeiten und Arbeiten in Firmen am Fließband dazu. Es soll bereits mehr als 40 Zentren in China geben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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