Was für eine fulminante Aufwärtsentwicklung der Aixtron-Aktie im zurückliegenden Jahr: Anfang April 2025 notierte das Papier noch bei rund neun Euro - derzeit sind es 45 Euro! Plusvisionen hatte zuletzt bei im September 2025 bei rund 14 Euro [HIER] und im Februar 2026 bei knapp 23 Euro [HIER] über den Hersteller von Dispositionsmaschinen berichtet und auf die Chancen hingewiesen. Im vergangenen Jahr sank der Aixtron-Umsatz um zwölf Prozent auf 556,6 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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