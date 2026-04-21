DAX Verlierer: MTU Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Per Xetra-Schluss vom 20.04.2026 notierten 13 Aktien im Plus, während 27 Titel im DAX mit Abschlägen schlossen. Zu den größten DAX Verlierern zählte die MTU Aktie, die um 3,44 Prozent nachgab. Ebenfalls schwach präsentierten sich SAP (-2,25 Prozent) und Rheinmetall (-1,92 Prozent).

Die MTU Aktie (MTX) war damit der klare Tagesverlierer im DAX.

- MTU Aero Engines WKN: A0D9PT - ISIN: DE000A0D9PT0 - Ticker: MTX

? Key Takeaways

MTU Aktie schwächster DAX-Wert: Mit -3,44 Prozent führt die MTU Aktie die Liste der DAX Verlierer an.

Mit -3,44 Prozent führt die MTU Aktie die Liste der DAX Verlierer an. Technisch angeschlagen: Wichtige Durchschnitte wie SMA50 und SMA200 bleiben Widerstände, während die SMA20 als kurzfristige Schlüsselmarke dient.

Wichtige Durchschnitte wie SMA50 und SMA200 bleiben Widerstände, während die SMA20 als kurzfristige Schlüsselmarke dient. Richtungsentscheidung steht an: Stabilisierung über der SMA20 eröffnet Erholungschancen, ein Bruch würde weiteren Abwärtsdruck signalisieren.

Die MTU Aktie hatte nach dem Rücksetzer im November zunächst eine starke Erholung gezeigt und konnte sich bis Januar über die Marke von 400 EUR schieben. Dieses Niveau wurde jedoch für Gewinnmitnahmen genutzt, woraufhin die Aktie dynamisch nachgab. Innerhalb weniger Wochen summierte sich der Verlust auf rund 25 Prozent.

Erst im Bereich um 300 EUR konnte sich die Aktie stabilisieren und einen Boden ausbilden. In den vergangenen Wochen folgte eine technische Erholung.

Chartanalyse MTU Aktie (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die kurzfristige Entwicklung der MTU Aktie bleibt technisch fragil:

Die SMA20 (320,49 EUR) wurde zuletzt wieder erreicht

Die SMA50 (347,70 EUR) fungiert weiterhin als zentrale Hürde

Die SMA200 (366,01 EUR) konnte den Abwärtstrend nicht nachhaltig stoppen...

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