Opto-Electronic-Aktien: Apple: Neuer Chef, Sivers: Abstufung & Absturz und Allianz: Neues Allzeithoch

Die Aktie von Sivers Semiconductor war der Überflieger der letzten Wochen. Seit Jahresbeginn legte der Wert um über 600 Prozent zu. Jetzt kommt die Aktie zweistellig zurück. Chance oder größere Korrektur?Opto-Electronics: Die nächste Technologiewelle rollt Wer heute über die Zukunft der Technologie spricht, kommt an Opto-Elektronik nicht vorbei. Ob autonomes Fahren, KI-Rechenzentren oder medizinische Präzisionstechnik - überall spielen Lichtsensoren, Laser und photonische Chips eine Schlüsselrolle. Unternehmen wie Lumentum, Coherent oder Applied Optoelectronics stehen im Zentrum dieser Entwicklung. Doch welche Aktien haben wirklich das Potenzial, von diesem Megatrend zu profitieren? Welche …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran