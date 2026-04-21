Anzeige
Mehr »
Dienstag, 21.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
BREAKING: Pacifica liefert hochgradige Treffer - Phase II trifft genau ins Ziel
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
Tradegate
21.04.26 | 16:24
229,20 Euro
-1,08 % -2,50
Branche
Hardware
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
APPLE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
APPLE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
229,25229,3516:25
229,25229,3516:25
Markus Weingran
21.04.2026 15:27 Uhr
267 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Opto-Electronic-Aktien: Apple: Neuer Chef, Sivers: Abstufung & Absturz und Allianz: Neues Allzeithoch

Die Aktie von Sivers Semiconductor war der Überflieger der letzten Wochen. Seit Jahresbeginn legte der Wert um über 600 Prozent zu. Jetzt kommt die Aktie zweistellig zurück. Chance oder größere Korrektur?Opto-Electronics: Die nächste Technologiewelle rollt Wer heute über die Zukunft der Technologie spricht, kommt an Opto-Elektronik nicht vorbei. Ob autonomes Fahren, KI-Rechenzentren oder medizinische Präzisionstechnik - überall spielen Lichtsensoren, Laser und photonische Chips eine Schlüsselrolle. Unternehmen wie Lumentum, Coherent oder Applied Optoelectronics stehen im Zentrum dieser Entwicklung. Doch welche Aktien haben wirklich das Potenzial, von diesem Megatrend zu profitieren? Welche …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.