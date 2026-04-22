© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Der auf Energieinfrastruktur spezialisierte US-Konzern GE Vernova hat ein beeindruckendes Quartalsergebnis präsentiert. Das lässt am Mittwochmittag auch die Aktie von DAX-Highflyer Siemens Energy steigen. GE Vernova profitiert massiv vom KI-Boom Der rasante Auf- und Ausbau von Datenzentren für KI-Anwendungen lässt den Energiebedarf explodieren. Daher gehören Energieerzeuger sowie Unternehmen, welche die Stromerzeugung und -übertragung überhaupt erst ermöglichen, zu den großen Profiteuren des KI-Booms. Das beweist hierzulande vor allem DAX-Überflieger Siemens Energy. Doch auch die Mitbewerber dürfen sich über starke Geschäfte freuen. Das haben am Mittwoch mit ihren Zahlen sowohl der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE