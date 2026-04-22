© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.comTexas Instruments überrascht mit einem Ausblick weit über den Analystenerwartungen. Das Branchen-Urgestein zeigt, dass nicht nur KI-Chiphersteller vom Datenzentrum-Boom profitieren. Für das zweite Quartal erwartet der Konzern einen Umsatz zwischen fünf und 5,4 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 4,9 Milliarden gerechnet. Auch beim Gewinn je Aktie, der zwischen 1,77 und 2,05 US-Dollar prognostiziert wird, liegt Texas Instruments weit über den Schätzungen von 1,57 US-Dollar. Die Aktie legte nachbörslich um mehr als 10 Prozent zu, nachdem sie im bisherigen Jahresverlauf bereits rund 36 Prozent gewonnen hatte. Triebfeder des Wachstums sind laut Konzernchef Haviv Ilan vor …Den vollständigen Artikel lesen
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