Die Siemens Energy-Aktie ist gestern um rund +7% gestiegen und hat dabei ein neues Rekordhoch erreicht. Damit bleibt der Aufwärtstrend aus charttechnischer Sicht klar intakt und sendet weiter starke Signale. Nach dem Sprung auf neue Bestmarken stellt sich nun die Frage, ob die Rallye weiterläuft oder Gewinnmitnahmen einsetzen. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zu Siemens Energy Der Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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