Wenn auch der erst seit Januar amtierende Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (CDU), zu IBU-tec advanced materials kommt, dann muss etwas Besonderes geschehen sein. Und so ist es auch. Denn die Chemiegesellschaft feierte Richtfest für einen neuen Sprühturm, der ein wichtiger Bestandteil einer Produktionsanlage ist, die als das bedeutendste Vorhaben der Firmengeschichte gilt. Auch die IBU-tec-Aktie (A0XYHT) konnte von dem Event und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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