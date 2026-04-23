Die Aktie des US-Energietechnikunternehmens GE Vernova klettert weiter unaufhaltsam nach oben. Am Mittwoch schoss der Kurs um fast +14% in die Höhe und markierte bei 1.142 US$ ein neues Rekordhoch. Am Donnerstag geht es weiter aufwärts. Damit belaufen sich die Gewinne allein in diesem Jahr bereits auf über +70% an. Das treibt den Kurs an und so sollten sich Anleger nun verhalten. KI-Boom spaltet die Wirtschaft Die aktuelle Berichtssaison nimmt Fahrt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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