Erstmals in der Unternehmensgeschichte erzielt FlatexDegiro ein Quartalskonzernergebnis von mehr als 50 Millionen Euro. Zur Erinnerung: Vor Corona (2020) war das die Größenordnung des Jahresergebnis des Online-Brokers. Das zeigt den Erfolg in den vergangenen Jahren, der sich auch im FlatexDegiro-Kurs widerspiegelt: 2023 notierte die Aktie noch unter sechs Euro, Anfang diesen Jahres waren es mehr als 40 Euro. Konkret steigerte der Online-Broker im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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