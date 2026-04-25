Tron Prognose: 693 Millionen Token in einer Firmenkasse, was steckt dahinter?

Anzeige / Werbung

Die Tron Prognose rückt in den Fokus, seit ein börsennotiertes Unternehmen jeden Tag neue TRX-Token in seine Kasse legt. Tron Inc. hält mittlerweile mehr als 693 Millionen TRX und ist damit der größte öffentliche Halter des Tokens auf der ganzen Welt. Die Nasdaq-notierte Firma kauft beinahe täglich zu einem Durchschnittspreis von rund 0,33 Dollar pro Token ein. Gleichzeitig hat Zero Hash in diesem Monat den Zugang zu TRX und TRC-20 USDT für institutionelle Kunden freigeschaltet. Canary Capital reichte einen S1-Antrag für den ersten TRX-ETF mit Staking-Funktion bei der SEC ein. TRX notiert aktuell bei rund 0,33 Dollar und liegt damit etwa 17 Prozent unter seinem Allzeithoch von 0,45 Dollar. Das Tron-Netzwerk verarbeitet ungefähr 55 Prozent des weltweiten USDT-Transaktionsvolumens und bleibt damit die führende Stablecoin-Plattform. Dieser Artikel untersucht, wo die Tron Prognose heute steht und welche Alternativen der Markt bietet. Dabei zeigt sich, dass die tatsächlichen Renditeaussichten stark von der Marktkapitalisierung eines Projekts abhängen.

Tron Prognose 2026: Tron Inc. kauft täglich TRX und Zero Hash öffnet institutionellen Zugang

Tron Inc. kaufte am vergangenen Freitag weitere 152.162 TRX zu einem Durchschnittspreis von 0,3286 Dollar pro Token, wie BeInCrypto berichtet. Damit überschritt die Unternehmenskasse die Marke von 693 Millionen Token und erreichte einen neuen Höchststand. Das Nasdaq-notierte Unternehmen ist bereits seit März der größte börsennotierte TRX-Halter auf dem gesamten Markt. Justin Sun signalisierte öffentlich auf der Plattform X, dass die Akkumulationskampagne ohne Pause weitergeht. Die Käufe laufen in täglichen kleinen Tranchen, nicht als einzelne Großorder, und folgen einer langfristigen Treasury-Strategie.

Zero Hash integrierte TRX und TRC-20 USDT für Unternehmen und Fintech-Kunden in sein Abwicklungssystem, wie CoinEdition meldet. Die Integration gibt regulierten Zugang zu Custody, Handel und Abwicklung auf der Tron-Blockchain für den Enterprise-Bereich. Canary Capital reichte gleichzeitig einen S1-Antrag für den ersten TRX-ETF mit Staking-Komponente bei der SEC ein. Die Stablecoin-Reserven auf Tron belaufen sich auf rund 86 Milliarden Dollar, was etwa 55 Prozent des globalen USDT-Volumens entspricht. Seit Januar 2026 zog das Netzwerk insgesamt 6,1 Milliarden Dollar an Stablecoin-Zuflüssen an und übertraf damit jede andere Blockchain deutlich. TRX notiert aktuell bei 0,33 Dollar und liegt damit rund 17 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,45 Dollar aus Dezember 2024.

Ein Ausbruch über die Marke von 0,34 Dollar könnte den Weg in Richtung 0,40 Dollar auf mittlere Sicht öffnen. Bei einer Marktkapitalisierung von 30 Milliarden Dollar dauert selbst eine starke Erholung allerdings viele Monate und liefert begrenzte Multiplikatoren. Der Weg von 0,33 Dollar auf das Allzeithoch bei 0,45 Dollar ergibt eine Rendite von etwa 36 Prozent. Für Anleger, die nach deutlich größeren Multiplikatoren innerhalb eines kürzeren Zeitrahmens suchen, ist diese Zeitspanne schlicht zu lang. Wenn der Markt sich nach einer Korrektur neu sortiert, fließt Kapital erfahrungsgemäß zuerst in Presale-Projekte mit funktionierenden Produkten und bevorstehenden Börsengängen.

Pepeto: Der Presale mit Werkzeugen, die vor dem ersten Trade schützen

Institutionelle Sicherheit steht im Mittelpunkt der aktuellen Tron Prognose, und genau dieses Thema treibt auch Presale-Investoren um. Die gleiche Frage nach Schutz und Transparenz stellt sich für jeden Anleger, der vor einem Börsenlisting in ein neues Projekt einsteigt. Pepeto liefert genau diese Schutzschicht mit funktionierenden Werkzeugen, bevor überhaupt der erste Trade auf einer öffentlichen Börse stattfindet.

Der Vertragsprüfer PepetoAI bewertet jeden Token-Vertrag auf versteckte Risiken und unsicheren Code, bevor ein Wallet eine Signatur setzt. Damit sieht ein Trader die Gefahr eines Vertrags, noch bevor er sein eigenes Kapital daran bindet. PepetoSwap wickelt jeden Handel ohne jegliche Gebühren ab, sodass kein Wert bei der Transaktion verloren geht. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Aufschlag und ohne versteckte Kosten. SolidProof hat den gesamten Code des Projekts unabhängig geprüft und die vollständige Codebasis verifiziert, bevor die erste Presale-Runde überhaupt eröffnet wurde.

Mehr als 9,5 Millionen Dollar flossen in den Presale, weil die Produkte bereits heute verfügbar sind und nicht erst auf einer zukünftigen Roadmap stehen. Trader, die das Dashboard und den Risikoprüfer im Live-Betrieb getestet haben, bauen ihre Positionen kontinuierlich weiter aus. Die Cross-Chain-Bridge fügt eine weitere praktische Ebene durch sofortige Wertübertragung zwischen verschiedenen Netzwerken hinzu.

Der Architekt hinter dem ursprünglichen Pepe-Token, der eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar ganz ohne Produkte erreichte, leitet jetzt das Pepeto-Projekt mit einem vollständigen Produktangebot. Ein erfahrener Binance-Listing-Veteran steuert den bevorstehenden Börsengang auf der weltweit größten Kryptobörse. Der Presale-Preis liegt bei 0,0000001866 Dollar, und das Angebotsmodell von 420 Billionen Token lässt erheblichen Spielraum nach oben. Wer jetzt einsteigt, sichert sich eine Kostenbasis, die Käufer am Listing-Tag niemals wieder erreichen werden.

Fazit

Die Tron Prognose zeigt einen soliden Erholungspfad, wenn die Stablecoin-Nachfrage weiter wächst und institutionelle Käufer regelmäßig zugreifen. TRX bei 0,33 Dollar und einer Marktkapitalisierung von 30 Milliarden Dollar kann jedoch nicht die Rendite liefern, die ein Presale bei Bruchteilen eines Cents am Listing-Tag erzeugt. In vergleichbaren Situationen früherer Zyklen haben Projekte mit funktionierenden Produkten und Börsendebüts die größten Kurssprünge verzeichnet. Pepeto erfüllt genau diese Bedingungen mit einem vollständig geprüften Code und einer bevorstehenden Binance-Notierung. Das Presale-Fenster verengt sich mit jedem Tag, den der Launch näher rückt. Der Einstieg zu diesem Preis kehrt nicht zurück, sobald der Handel an der Börse beginnt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Tron Prognose für 2026?

TRX notiert bei 0,33 Dollar, rund 17 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,45 Dollar. Ein Ausbruch über 0,34 Dollar könnte den Kurs in Richtung 0,40 Dollar treiben. Bei einer Marktkapitalisierung von 30 Milliarden Dollar sind die Multiplikatoren allerdings begrenzt.

Was ist Pepeto und warum zieht es Kapital an?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit einer gebührenfreien Börse, einer Cross-Chain-Bridge und einem KI-gestützten Vertragsprüfer. SolidProof hat den gesamten Code unabhängig geprüft und verifiziert. Über die offizielle Pepeto-Website können Anleger vor dem bevorstehenden Binance-Listing zum aktuellen Presale-Preis einsteigen.