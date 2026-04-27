Die Nordex-Aktie kennt schon seit Monaten kein Halten mehr. Am Montagmorgen legt des Kurs des deutschen Windkraftanlagenherstellers um weitere +11% zu und ist damit klarer Spitzenreiter unter den großen deutschen Titeln. Innerhalb eines Jahres hat sich der Aktienkurs von Nordex nun verdreifacht. Sind Anleger inzwischen zu euphorisch geworden oder ist diese Rallye noch "gesund"? Starke Quartalszahlen Bevor ich auf diese Frage eingehe, zuerst noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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