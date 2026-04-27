Was ist das für ein Wochenauftakt für die Nordex-Aktie?! Der deutsche Windkraftanlagenbauer präsentierte am heutigen Montag (27. April) die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026. Mit den Zahlen brachte das Unternehmen die Börse zum Kochen - um es einmal salopp zu formulieren. Die starken Zahlen entzündeten ein kräftiges Kursfeuerwerk. Der Aktienkurs explodierte förmlich. In einer ersten Reaktion ging es um 10 Prozent nach oben.Nordex - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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