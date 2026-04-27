Heute ziehen Coca-Cola, Starbucks und Visa die Bilanz für den weltweiten Konsum, während die Signale aus Japan und die Zahlen von BYD entscheiden, ob die Märkte heute in den Angriffsmodus schalten.Am Dienstag verdichtet sich die Nachrichtenlage massiv. Im Zentrum stehen die Quartalsberichte der großen US-Verbraucherwerte, die Aufschluss über die Resilienz der globalen Nachfrage geben. Parallel dazu liefert die Bank of Japan wichtige Impulse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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