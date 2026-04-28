NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper sprach am Dienstag nach dem Quartalsbericht der Franzosen von "business as usual"./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120073
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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