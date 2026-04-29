© Foto: adobe.stock.comIn Kürze wird die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekanntgeben. Gold und Silber zittern. Dabei ist ein Zinsschritt nicht zu erwarten, allerdings bergen die begleitenden Kommentare Überraschungspotenzial. Gold und Silber - Eine kurze Bestandsaufnahme Aufgrund der aktuellen Gemengelage stehen Gold und Silber bereits im Vorfeld unter Druck. Der Goldpreis nähert sich bedenklich der wichtigen Marke von 4.500 US-Dollar. Endet jetzt die Goldrallye? Bei Silber ist die Lage noch explosiver. Der Silberpreis musste von seinem Vorhaben, die 80 US-Dollar zu attackieren, ablassen. Stattdessen gerät der Preis auf der Unterseite immer weiter in Bedrängnis. Silber nimmt bereits den eminent wichtigen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE