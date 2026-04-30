Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, von Warren Buffetts Lehrmeister Benjamin Graham stammt die Figur des manisch-depressiven Mister Market. Dieser klopft täglich an die Tür und bietet Preise an, die entweder zu hoch, zu niedrig oder vielleicht auch gerade richtig sein können. Erst langfristig spiegeln die Kurse den geschäftlichen Erfolg der zugrunde liegenden Unternehmen wider. Bei Immobilien hingegen käme kaum jemand auf die Idee, sich jeden Tag neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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