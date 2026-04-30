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Standard Chartered setzte das Kursziel für ETH auf 7.500 Dollar für Ende 2026, und die Zahl überraschte selbst überzeugte Optimisten. Geoffrey Kendrick, der Leiter der Digital-Assets-Forschung bei der britischen Großbank, erklärte 2026 offiziell zum Jahr von Ethereum. Der Kurs liegt aktuell bei rund 2.252 Dollar und müsste sich mehr als verdreifachen, um dieses Ziel zu erreichen. Das Glamsterdam-Upgrade soll im ersten Halbjahr die Gasgebühren um bis zu 78 Prozent senken und die Verarbeitungskapazität deutlich steigern. Spot-ETH-ETFs verzeichneten zuletzt Zuflüsse von 155 Millionen Dollar in einer einzigen Woche, die stärksten des Jahres. Citi bleibt mit 3.175 Dollar deutlich konservativer in der kurzfristigen Einschätzung. Die Analysten sind sich einig, dass ETH steigt, aber uneinig darüber, wie weit der Kurs tatsächlich laufen kann. Ein Asset mit 233 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bewegt sich langsamer als Projekte am Anfang ihrer Bewertungskurve. Dieser Artikel zeigt die Daten hinter der Ethereum Prognose und einen Einstieg, der auf einer anderen Skala rechnet.

Ethereum Prognose 2026: Standard Chartered senkt das Ziel und erklärt ETH zum Gewinner des Zyklus

Standard Chartered senkte sein ursprüngliches Kursziel von 12.000 auf 7.500 Dollar für Ende 2026, wie The Block berichtete. Gleichzeitig hob die Bank das Langfristziel von 25.000 auf 40.000 Dollar für 2030 an, was zeigt, dass die mittelfristige Anpassung keine Schwäche signalisiert. Geoffrey Kendrick argumentiert, dass die wachsende Nutzung von Stablecoins und tokenisierten Real-World-Assets auf dem Netzwerk die Nachfrage strukturell verändert. Über die Hälfte aller Stablecoins laufen bereits auf Ethereum, und diese Transaktionen machen rund 40 Prozent aller Blockchain-Gebühren aus. Die Bank sieht das Kursziel nicht als Zykluswette, sondern als These über die Infrastruktur digitaler Finanzmärkte.

ETH handelt bei 2.252 Dollar und liegt damit 54 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar laut Yahoo Finance. Spot-ETH-ETFs verzeichneten in der Woche zum 25. April Zuflüsse von 155 Millionen Dollar und bestätigten damit die institutionelle Rotation. VanEck projiziert 6.000 Dollar als Zyklusziel, und Bernstein sieht 5.500 Dollar, was im besten Fall rund 2,6x vom aktuellen Niveau ergibt. Der 200-Tage-Durchschnitt bei 2.770 Dollar wirkt als technischer Widerstand, der bisher jeden Ausbruchsversuch gebremst hat. Das Glamsterdam-Upgrade soll im ersten Halbjahr die Gasgebühren um 78 Prozent senken und die Kapazität auf 10.000 TPS heben. Die Ethereum Foundation veröffentlichte die Strawmap mit Zielen bis 2029, die Blockzeiten verkürzen und das Netzwerk in eine Billionen-Dollar-Infrastruktur verwandeln soll.

Selbst das optimistischste Kursziel bei 7.500 Dollar liefert rund 230 Prozent über acht Monate, was für ein Asset dieser Größe eine starke Rendite wäre. Doch in jedem bisherigen Kryptozyklus haben frühe Einstiege bei kleineren Projekten die Performance der großen Coins um ein Vielfaches übertroffen. Erfahrene Wallets suchen deshalb im selben Ökosystem nach Einstiegen, die noch am Anfang ihrer Bewertungskurve stehen. Die entscheidende Frage lautet nicht, ob ETH steigt, sondern wo das eingesetzte Kapital die weiteste Strecke zurücklegt.

Pepeto - die Börse, die unabhängig von der Ethereum Prognose verdient

Genau diese Frage führt zu einem Projekt, das während der ETH-Konsolidierung konstant Kapital angezogen hat. Während Analysten über 7.500 Dollar debattieren, rechnen die Wallets hinter diesem Presale auf einer völlig anderen Skala.

Standard Chartered sagt 7.500 Dollar, Citi sagt 3.175 Dollar. Beide könnten richtig liegen, beide könnten daneben treffen, und wer ETH hält, sitzt da und wartet auf das Ergebnis. Pepeto nimmt dieses Warten aus der Gleichung, weil die Börse Gebühren aus jedem einzelnen Trade auf der Plattform einsammelt. Trades finden unabhängig davon statt, ob ETH auf 7.500 Dollar steigt oder auf 2.000 Dollar zurückfällt. Presale-Wallets erhalten einen Anteil an allen Handelsgebühren nach dem Launch, keinen kurzfristigen Bonus, sondern einen dauerhaften Anteil an jedem zukünftigen Trade.

Nachdem dieses Detail bekannt wurde, war die letzte Phase in weniger als 24 Stunden ausverkauft. Mehr als 200.000 Dollar flossen mit einer Geschwindigkeit ein, die in diesem Marktumfeld niemand erwartet hatte. Die Person, die Pepe in einen Token mit 7 Milliarden Dollar Bewertung verwandelte, kehrte zurück, um eine Börse zu bauen, die jede Blockchain über eine Cross-Chain-Brücke verbindet, weil das echte Geld im Handelsvolumen liegt und nicht im Raten der Richtung.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale für Investoren geöffnet wurde, was bedeutet, dass die technische Grundlage unabhängig bestätigt wurde, bevor ein einziger Dollar in das Projekt floss. Die Kombination aus einem verifizierten Audit, einem bewährten Gründer und funktionierenden Börsentools zu diesem Preis ist selten. Der Presale hat 9,72 Millionen Dollar eingesammelt, während Standard Chartered der Welt sagte, ETH zu kaufen. Das Binance-Listing nähert sich auf einem Zeitplan, der laut Team schneller kommt, als Außenstehende erwarten. Der Einstieg bei 0,0000001867 Dollar wird mit jeder Phase kleiner. Sobald der Presale schließt, wird dieser Preis zu etwas, das nur die frühen Wallets jemals gesehen haben werden.

Fazit

Standard Chartered lieferte die stärkste ETH-Einschätzung des Jahres, und das Ziel von 7.500 Dollar wird den Rest von 2026 brauchen, um sich zu materialisieren. Pepeto rechnet auf einer kürzeren Zeitachse. Die Lücke zwischen dem Presale-Preis und dem Listing ist die gesamte Chance, und sie schließt sich dauerhaft, sobald das Binance-Listing live geht. Die Aufmerksamkeit wächst jede Woche, die Kursziele klettern weiter, und wenn die Glamsterdam-Debatte frisches ETH-Volumen treibt, fließt dieses Volumen direkt durch die Börse, die dieser Presale baut. Der Presale hat bereits 9,72 Millionen Dollar eingesammelt, während der Markt in Angst verharrt. Die offizielle Pepeto-Website bietet den Zugang, solange dieses Fenster offen bleibt.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose für Ende 2026?

Standard Chartered setzt das Kursziel bei 7.500 Dollar für Ende 2026, angetrieben durch steigende ETF-Zuflüsse, das Glamsterdam-Upgrade und wachsende Stablecoin-Aktivität auf dem Netzwerk. VanEck hält 6.000 Dollar, Bernstein sieht 5.500 Dollar, und Citi bleibt bei 3.175 Dollar kurzfristig.

Warum ziehen Analysten Pepeto als Einstieg neben Ethereum in Betracht?

Pepeto bei 0,0000001867 Dollar mit verifizierten Börsentools und einem sich nähernden Binance-Listing bietet Listing-Multiplikatoren, die ETH bei 2.252 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 233 Milliarden Dollar auf keinem realistischen Zeitrahmen erreichen kann. Der Presale hat 9,72 Millionen Dollar eingesammelt, und die offizielle Pepeto-Website bietet den Zugang zum aktuellen Preis.