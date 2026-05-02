Die Quartalsberichtssaison hat die Aktienmärkte fest im Griff. Auch im Dax ging es ob der zahlreichen frischen Ergebnisse hoch her. Zu den positiven Überraschungen gehörte ohne Zweifel das Ergebnis der DHL Group. Die Reaktion auf die Zahlen fiel entsprechend aus. Die Aktie legte kräftig zu und steht nun unmittelbar vor einem großen Kaufsignal. Mit anderen Worten - die DHL-Aktie könnte kurzfristig durch die Decke gehen.DHL Group - Markt feiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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