Die Wix.com-Aktie ist gestern um rund +8% gestiegen und hat damit neue Dynamik im Chart aufgebaut. Nach der jüngsten Stabilisierung rückt der Wert wieder stärker in den Fokus. Nun stellt sich die Frage, ob sich daraus ein nachhaltiger Aufwärtstrend entwickelt oder ein erneuter Rücksetzer folgt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Wix.com-Aktie Der Wix.com-Kurs zeigte sich in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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