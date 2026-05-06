Aircall, das Unternehmen mit der gleichnamigen KI-gestützten Kundenkommunikationsplattform, der weltweit mehr als 22.000 Unternehmen vertrauen, hat heute die Übernahme von Vogent bekanntgegeben. Durch die Übernahme des Anbieters von KI-Telefon-Agents wird die Plattform von Aircall um eine neue Ebene spezialisierter KI-Anruftechnologie erweitert, die den AI Voice Agent von Aircall weiter stärkt und seine Marktposition ausbaut.

Chat- und E-Mail-Kanäle mit KI-Agents haben sich in rasantem Tempo etabliert. Die Kommunikation per Telefon folgt jedoch eigenen Regeln, mit spezifischen Anforderungen an Timing, Unterbrechungsmanagement, Anrufsteuerung und Zuverlässigkeit im laufenden Betrieb. Gleichzeitig sind die Erwartungen der Kunden an die Kommunikation per Telefon besonders hoch, was die Einsatzreife der Technologie umso stärker in den Fokus rückt. Viele Unternehmen finden jedoch, dass der Einsatz von KI-Telefon-Agents bisher nicht das erfüllt, was man sich vom anfänglichen Hype erwartete.

Durch die Übernahme von Vogent erweitert Aircall seine AI Voice Agents um spezialisierte KI-Technologien, darunter innovative Sprachmodelle, verbesserte Dialogführung und eine höhere Kontrolle über das Verhalten der KI in Telefongesprächen. Dank der Integration in die intuitive Plattform von Aircall können wachsende Unternehmen weltweit ohne spezielles technisches Vorwissen marktführende Telefon-Agents einsetzen und damit messbare Ergebnisse erzielen. Dazu zählen zuverlässigere Automatisierung bei Routineanrufen, bessere Inbound-Lead-Qualifizierung, mehr durch die KI gelöste Anliegen ohne Eskalationen und nahtlose Übergaben an die zuständigen Teams, wenn dies erforderlich wird.

Das in San Francisco ansässige Team von Vogent verstärkt Aircall in einer Phase dynamischen Wachstums in den USA, vor allem in zentralen Tech-Metropolen wie San Francisco, Seattle und New York. Aircall wurde in Europa gegründet und bietet Unternehmen auf der ganzen Welt erstklassige KI-Lösungen für die Kundenkommunikation.

"Aircall hat sich stets darauf konzentriert, Teams dabei zu unterstützen, bessere Gespräche mit ihren Kunden zu führen. Unser AI Voice Agent hilft Unternehmen, viele der wiederkehrenden Interaktionen über Ihre zuverlässige Kommunikationsplattform für Telefonie zu automatisieren. Mit Vogent gehen wir nun den nächsten Schritt. Wir ergänzen den KI-Stack der Plattform um zusätzliche Technologie und Expertise, von der Erkennung von Sprachaktivität über die Weiterleitung von Gesprächsverläufen bis hin zu individuellen Stimmenmodellen und kontinuierlicher Optimierung. Genau hier entfaltet Telefonie-KI ihren echten Mehrwert: nicht als einzelne Funktion einer allgemeinen CX-Plattform, sondern wenn sie von einem Unternehmen entwickelt wird, das telefonische Kommunikation in all ihren Facetten versteht." Scott Chancellor, CEO bei Aircall

"Bei Vogent hatten wir von Anfang an ein klares Ziel: die innovativste KI-Pipeline für Telefonie auf dem Markt zu entwickeln. Das bedeutet maßgeschneiderte Modelle über den gesamten Stack hinweg, von den Stimmen selbst über Dialogerkennung, den Umgang mit Unterbrechungen bis hin zum Latenz-Management. Denn genau diese Faktoren unterscheiden eine reine Demo von einer Lösung, auf die man in echten Kundengesprächen zählen kann. Dieses Ziel hat es Unternehmen zahlreicher Branchen ermöglicht, Millionen von Anrufen zuverlässig zu automatisieren." Vignesh Varadarajan, CTO bei Vogent

"Schon während der ersten Gespräche mit Aircall war schnell klar, dass unsere Unternehmen hervorragend zusammenpassen. Aircall hatte bereits einen starken AI Voice Agent auf einer Plattform aufgebaut, der 22.000 Unternehmen vertrauen. Indem wir unsere Technologie und Kunden auf diese Plattform übertragen, kann die Pipeline, die wir über Jahre hinweg optimiert haben, nun Unternehmen in einer Größenordnung erreichen, die wir allein nicht hätten umsetzen können." Jagath Vytheeswaran, CEO bei Vogent

Über Aircall

Aircall ist eine KI-gestützte Kundenkommunikationsplattform für Vertriebs- und Supportteams. Die Plattform unterstützt mehr als 22.000 Unternehmen dabei, Telefon-, SMS- und WhatsApp-Kommunikation zentral und teamübergreifend zu steuern, hohe Volumen eingehender Anfragen mithilfe des AI Voice Agent autonom zu bearbeiten, Follow-up-Workflows zu automatisieren und jede Interaktion über mehr als 250 native Integrationen nahtlos mit den bereits genutzten Tools zu verknüpfen. Aircall wurde in Paris gegründet und betreut weltweit Teams im Kontakt mit Kundinnen und Kunden.

Über Vogent

Vogent ist ein Anbieter von KI-Telefon-Agents, der sich auf die Kernelemente konzentriert, die automatisierte Telefongespräche im laufenden Betrieb ermöglichen. Die Plattform ermöglicht Unternehmen, KI-Telefon-Agents mit natürlicherem Gesprächsfluss, umfassender Individualisierung und hoher operativer Performance zu erstellen, zu testen, einzusetzen, instand zu halten und zu optimieren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260506678396/de/

Contacts:

Coltin Kinsey

coltin.kinsey@aircall.io