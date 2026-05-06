© Foto: Oliver Berg/dpaAixtron profitiert wie kaum ein anderes Unternehmen vom KI-Infrastrukturboom. Doch nach fast einer Verdreifachung des Kurses werden die ersten Experten zurückhaltender. Ist die Aktie heiß gelaufen?Nach einem Kursanstieg von 194 Prozent seit Jahresbeginn hat die Investmentbank Berenberg ihre Empfehlung für den Anlagenbauer Aixtron aus Herzogenrath von Kaufen auf Halten gesenkt und das Kursziel von 31 auf 42 Euro angehoben. Der aktuelle Kurs von 51,40 Euro liegt damit deutlich oberhalb des neuen Zielpreises - ein seltener Befund, der die Kernbotschaft des Reports zusammenfasst: Die Wachstumsstory ist real, aber im Kurs bereits vollständig eingepreist. Der MDAX-Konzern stellt Anlagen zur …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE