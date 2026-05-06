EQS-Ad-hoc: Kontron AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (732) 7664 - 0
|E-Mail:
|ir@kontron.com
|Internet:
|https://www.kontron.com
|ISIN:
|AT0000A0E9W5
|WKN:
|A0X9EJ
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX, Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2322752
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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