Der Markt für Small Modular Reactors entwickelt sich aktuell spürbar weiter. Vor allem in den USA aber auch in Europa entstehen zunehmend konkrete Projekte statt bloßer Zukunftspläne. Neue Projekte bringen Bewegung in den SMR-Markt Der Markt rund um Small Modular Reactors, kurz SMRs, gewinnt weltweit zunehmend an Bedeutung. Während viele Projekte in den vergangenen Jahren vor allem aus Konzepten und Zukunftsplänen bestanden, entstehen inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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