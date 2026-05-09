Die Cloudflare-Aktie ist gestern um rund -24% eingebrochen und geriet damit massiv unter Druck. Auslöser der heftigen Reaktion waren enttäuschte Erwartungen des Marktes, wodurch die zuvor starke KI- und Wachstumsfantasie deutlich abgekühlt wurde. Nach dem starken Abverkauf richtet sich der Fokus nun auf die Frage, ob eine technische Stabilisierung gelingt oder die Korrektur weiter an Dynamik gewinnt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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