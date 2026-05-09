Die Aktie von Union Pacific hat zuletzt ein neues Jahreshoch markiert. Seitdem ist eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau zu beobachten. Diese Konsolidierung ist nach dem dynamischen Anstieg der letzten Wochen eine normale Marktreaktion. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist weiterhin voll intakt. So geht es jetzt weiter. • Union Pacific hat mit starken Quartalszahlen gezeigt, dass der Konzern auch bei schwankenden Transportmengen profitabel wachsen kann.• Die Aktie hält sich nach dem jüngsten Anstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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