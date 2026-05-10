Die Big Player der Wall Street legen viermal im Jahr ihre Karten offen. Dann zeigt sich, wohin das große Geld fließt und auf welche Aktien die Wall Street setzt.In den sogenannten 13F-Filings der US-Börsenaufsicht SEC wird sichtbar, welche Aktien große Vermögensverwalter, Hedgefonds und Banken zuletzt gekauft oder verkauft haben. Dazu zählen Häuser wie Bridgewater, Citadel, Berkshire Hathaway oder Point72 - also genau jene Akteure, die Milliarden bewegen und die Märkte maßgeblich prägen. Diese Pflichtmeldungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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