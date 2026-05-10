So soll es sein: Viele heimische Small- und Mid-Caps haben zuletzt angedeutet, wie viel Potenzial in ihnen steckt - nicht nur im KI-Umfeld. Doch das dürfte erst der Startschuss gewesen sein. Verziehen sich die dunklen geopolitischen Wolken, dürften die Werte aus der zweiten Reihe aus ihrer Lethargie erwachen und nachhaltig durchstarten.Einige Titel jenseits der großen DAX-Bühne haben in den letzten Wochen richtig stark performt. Doch bei welchen Aktien kann man jetzt noch einsteigen? Antworten auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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