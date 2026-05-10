Iran hat seine endgültige Antwort auf den US-Vorschlag nach eigenen Angaben über Pakistan an Washington übermittelt. Nach Darstellung der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA konzentrieren sich die Verhandlungen aus iranischer Sicht ausschließlich auf ein Ende des Kriegs. Die Nuklearfrage sei vollständig ausgeklammert. Teheran hatte diese rote Linie bereits im April gezogen und bekräftigt nun erneut, dass über Atomthemen erst in einem separaten Abkommen nach Kriegsende gesprochen werden könne. Wir ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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