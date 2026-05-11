Nach einem guten 2025 ist GEA auch ins Jahr 2026 stark gestartet. Der Spezialmaschinenbauer steigerte den Umsatz und den operativen Gewinn. Zudem bestätigte die Verwaltung um den erfahrenen Vorstandschef Stefan Klebert den Ausblick auf das Gesamtjahr. Trotzdem tritt die GEA-Aktie (660200) derzeit auf der Stelle. wir klären auf: Beim Umsatz legte GEA im ersten Quartal immerhin um 1,2 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro zu. Das organische Wachstum lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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